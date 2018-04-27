أخبار ليبيا 24-خاص

حالة من الإحراج الكبير المسبوق بصدمة أصابت من ظلوا لأسابيع يلقون النظريات يمنة ويسرة عن موت المشير خليفة حفتر حيناً وعن أصابته بمرض ينهي مسيرة رجل ليبيا القوي.

محصلش!!

أكثر المحرجين كان المحلل السياسي محمد بويصير الذي نسج روايات عديدة عن ورثة حفتر المزعومين وعن صراع دول عديدة لفرض مرشحها لمنصب القائد العام للجيش الليبي.

بويصير أصيب بحالة من الغضب سكبها حبرا على صفحته على الفيسبوك وخاصة في منشوره الذي أصبح مثارا للتندر حين نفى أن المشير سيصل من القاهرة إلى بنغازي وفيها قال أن مصر قالت “محصلش” في تكذيب منه لإعلان وجود حفتر في القاهرة.

ومع وصول المشير حفتر إلى مطار بنينه صعق بويصير متابعيه بمنشور يصرخ فيه ممن قال أنهم يخرجون المشير المريض للعلن رغم أن الأخير كان بحالة صحية ممتازة وخطب في مستقبليه الذين تجمعوا لاستقباله.

وختم بويصير مشوار “مرض حفتر” بإغلاق صفحته على موقع الفيسبوك.

العرادي يعتذر

من جانبه اعتذر القيادي في جماعة الإخوان الليبية عبد الرزاق العرادي عن الإشاعة التي أطلقها بشأن مرض وموت قائد عام الجيش الليبي خليفة حفتر.

وكتب العرادي عبر صفحته الشخصية على فيسبوك “وعدت بالاعتذار إذا ما ظهر حفتر من خلال صورة فأعتذر لأصدقائي عن نشر هذا الخبر”.

وأضاف العرادي ” إن لم يرحل حفتر اليوم فسيرحل غداً، ومن لم يمت بالسيف مات بدونه، سيمرض حفتر أو يمت فجأة، سيموت حفتر طبيعيا على فراشه أو يناله عدوه، سيرحل حفتر آجلا أو عاجلا”.

وقام العرادي بحذف منشور له في 12 ابريل أكد فيه موت المشير خليفة حفتر في باريس والتحضيرات لإجراء جنازة له كما زعم نقلا عن مصادره الخاصة.

يشار إلى أن الاخواني العرادي نشر سلسلة من المنشورات له ولغيره على حسابه بفيسبوك أظهرت تشفيه بنبأ وفاة حفتر، وكتب مقالا بعنوان “حفتر ما الذي سيحدث بعد رحيلك”.

وفاة قناة الجزيرة

وبعيدا عن الخيبات والإعتذارات علق ضاحي خلفان، قائد شرطة دبي السابق، على عودة المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، إلى أرض الوطن بعد تماثله الشفاء.

وقال خلفان خلال تغريدة له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «وفاة قناة الجزيرة بعودة المشير خليفة حفتر إلى ليبيا”.

فيما اكتفى المحلل والصحفي الليبي محمود شمام بكتابة منشور نقل فيه قول المشير خليفة حفتر عن نفسه :أنا بصحة جيدة.

محاولة لإرباك القيادة

ووصف المحلل السياسي التونسي، الجمعي القاسمي عودة القائد العام للقوات المسلحة المشير، خليفة حفتر بأنها فنّدت وسفّهت تلك الإشاعات الكاذبة، حول مرض المشير، لتبدُو المؤسسة العسكرية مُتماسكة وقادرة على القيام بِمهامها في تَحرير الأراضي الليبية.

وأضاف القاسمي خلال تصريحاتٍ تليفزيونية، أنَّ الجماعات سواء كان جماعة الإخوان والجماعات الإرهابية تَخشى من تَماسك الجيش الليبي، الذي عادةً ما أعلنَ في مَراتٍ عديدة أنهُ يستعد لتحرير مدينة درنة، لذلك هذه الجماعات الإرهابية سَعت بشكلٍ أو بآخر إلى التَشويش، ومُحاولة إرباك عمل القيادة العسكرية الليبية منْ خلالِ إشاعة أو ما سُميَّ بحرب خلافة المُشير.

وأوضح القاسمي أنَّ التحركات السياسية ومَا رَافقها من تَحركٍ عسكريٍ لافت، بَدأ بِإعلان القيادة العامة للجيش الليبي عن حشد نَحو 5000 جندي في مُهمة استراتيجية يُنتظر أنْ يَتم الإعلان عن مَكانها وأهدافها وأبعادها خلالَ الأيام الجارية.

وأشار إلى أنَّ هناك مرحلة جديدة بدأت تدخلها ليبيا بعد هذا اللغط السياسى، الذي حاول إعلام بعض الأطراف على رأسها الإخوان تشويش وإرباك المؤسسة العسكرية ارتباطًا بأكاذيب حول مرض المشير، خليفة حفتر.