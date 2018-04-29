أخبار ليبيا24- خاص

علمت أخبار ليبيا24 أن طائرة شحن تابعة لسلاح الجو في طرابلس سقط اليوم الأحد قرب حقل الشرارة عند إقلاعها، وأنباء عن وفاة قائدها وعدد من مرافقيه.

وذكر مصدر أمني في حقل الشرارة أنه بحسب المعلومات الأولية فإن خمسة من أفراد طاقم الطائرة نوع C130 لقوا حتفهم ونجا واحد، مرجحًا أن يكون سقوط الطائرة يعود لخلل فني.

وأفاد المصدر في تصريحه أن الطائرة سقطت بعد إقلاعها بخمسة دقائق، مشيرًا إلى أن الطائرة التي سقطت سبق وأن تعرضت في السابق لخلل قبل دقائق من إقلاعها

وأوضح المصدر ذاته أن قائد الطائرة تجنب سقوطها بالقرب من أفراد الحماية ووجهها بعيداً عن المدرج وأفراد الحماية.