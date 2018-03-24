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يشرع الفريق الأمريكي المتخصص في إجراء عمليات القلب المفتوح في إجراء عمليات القلب المفتوح للأطفال لعدد “30” طفل من مختلف المدن الليبية في طبي طبرق خلال منتصف هذا الأسبوع.

وقالت استشاري أمراض قلب الأطفال الدكتورة أمال الخازمي إن الفريق الأمريكي سوف يشرع في إجراء العمليات لمدة ثلاثة أسابيع متواصلة داخل مركز طبرق الطبي.

وكان مهندس المعدات الطبية التابع للفريق الأمريكي المتخصص في إجراء عمليات القلب المفتوح ” ديفيد ” وصل إلى مركز طبرق الطبي وقام بجولة تفقدية داخل غرفة عمليات القلب و العناية للاطلاع على جاهزية القسم أمس الجمعة كما وصلت كلا من استشاري قلب الأطفال من مدينة بنغازي الدكتورة رسمية فيتوري ، و الدكتورة أمال الخازمي ” لتجهيز و تشخيص الحالات.