أخبار ليبيا 24 – خاص

أجرى استشاري أمراض القلب في مركز طبرق الطبي الدكتور عبد الهادي الكاديكي صباح الأربعاء أكثر من 20 عملية قسطرة قلبية مابين ” استكشافية ، و علاجية “.

وذكر المكتب الإعلامي لمركز طبرق الطبي أن العمليات كانت لعدد من المرضى من مختلف مدن و مناطق ليبيا عدة كانت تعاني من مشاكل في القلب.

وأشار المكتب إلى أن العمليات كانت بمتابعة دقيقة من الاستشاري الزائر الدكتور عبد الهادي الكاديكي و أطباء و تمريض وفنيين غرفة عمليات القسطرة القلبية في مركز طبرق الطبي.

وأوضح المكتب أن مركز طبرق الطبي قام بتوريد عدد 21 دعامة من حساب المركز ومن المبلغ المخصص لقسم القسطرة القلبية حيث إنَّ قيمة الدعامة الواحده تقدر بحوالي 3000 دينار ليبي، والذي يعتبر مبلغ كبير بالنسبة للمواطن في توفير مثل هذه الدعامات في ظل نقص السيولة النقدية وغلاء الأسعار.