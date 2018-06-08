أخبار ليبيا 24- خاص

قال مدير مركز طبرق الطبي فرج الجالي لأخبار ليبيا 24 أن المركز استقبل منذ بداية معركة تحرير في 7 مايو الماضي 11 شهيداً و 120 جريحاً من مقاتلي الجيش الليبي.

وأضاف الجالي أنهم جهزوا قسم العزل لاستقبال الجرحى القادمين من جميع محاور القتال، بالإضافة إلى الجرحى المحولين من مستشفيات المدن الأخرى.

وأوضح أنهم و رغم الإمكانيات القليلة التي يعاني منها المركز قاموا بتوفير كل التجهيزات والأدوية والمستلزمات، وأن العمل متواصل بنظام الورديات.

وأبرز أن الأطقم الطبية والطبية المساعدة في المركز تعمل طيلة الوقت وما يحتاجونه هو “تكثيف الأمن داخل المركز” .

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