أخبار ليبيا24- خاص

يواجه فريق كرة الطائرة بنادي السويحلي نظيره فريق الأهلي بنغازي مساء اليوم الاثنين لتحديد بطل كأس ليبيا للموسم الرياضي 2017.

وتأهل فريق السويحلي للنهائي اليوم الاحد على عقب فوزه على فريق الأهلي طرابلس بـنتيجة 3 أشواط دون مقابل في في القاعة الكبرى للألعاب الرياضية في طرابلس.

الأشواط الثلاثة أنهاها السويحلي بـ 25 مقابل 17 نقطة و 25 مقابل 14 نقطة و 25 مقابل 15 نقطة، من جهته تأهل الأهلي بنغازي للنهائي بعد الفوز على الأهلي طرابلس 3-1.

الشوط الأول جاء لصالح الاهلي طرابلس 18 – 25 وحقق الأهلي بنغازي الفوز في 3 أشواط متتالية 25 – 18 ، 25 – 16 ، 25 – 13 .