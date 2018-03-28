أخبار ليبيا24- خاص

حقق فريق كرة الطائرة في النادي الأهلي بنغازي فوزه الثاني على التوالي في البطولة الأفريقية للأندية وجاء الفوز على حساب فريق الفاب الكاميروني، بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل ليحكم سيطرته على صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط .

وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي:الشوط 1| 25/23 للأهلي، الشوط 2| 25/23 للأهلي، الشوط 3| 25/21 للأهلي.

وكان فريق الأهلي بنغازي قد حقق الفوز أمس الثلاثاء في أولى مبارياته في البطولة حين تغلب على يونفرستي الزيمبابوي بنتيجة ثلاثة أشواط لصفر .

وكانت بطولة الأندية الأفريقية لكرة الطائرة بنسختها السابعة والثلاثون انطلقت أمس الثلاثاء في جمهورية مصر ويشارك في البطولة 24 فريق ، وحل الأهلي بنغازي في المجموعة الثالثة رفقة فَرَق سموحة المصري و فاب الكاميروني والشرطة البنيني والجامعة الزمبابوي و موقازا الكونجولي.