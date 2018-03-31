أخبار ليبيا24

للمخدرات والمُسكِرات والحبوب المهلوسة تأثيرًا سلبيًا على عقول الشباب، إذ أن إدمانها وتعاطيها يدفع المتعاطين إلى ارتكاب الجرائم المختلفة من قتل وسرقة وخطف لأجل الحصول على هذه المواد المضرة.

وفي المقابل تسعى الأجهزة الأمنية وأجهزة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في كافة المدن الليبية إلى ضبط وكشف متعاطي ومروجي هذه الآفات التي بدأت تغزوا مجتمعنا مؤخرًا وبشكل أكثر ومخيف.

وفي هذا السياق، أعلن مكتب الإعلام في مديرية أمن أجدابيا أن رجال البحث الجنائي في المديرية ألقوا القبض ليلة أمس الجمعة على أحد مروجي حبوب الهلوسة في المدينة.

وأضاف المكتب الإعلامي أن عملية القبض جاءت بعد إعلان حالة الاستنفار الأمني في المدينة إثر التفجير الإرهابي الذي استهدف بوابة المدينة الشرقية وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وكشف مكتب الإعلام في مديرية أمن أجدابيا أنه تم البدء في حملة اعتقالات واسعة و القبض على كل المشتبه فيهم والمطلوبين للعدالة.

وطالبت مديرية أمن أجدابيا من المواطنين التعاون مع الجهات الأمنية التي تقوم بعملية المسح الأمني، محذرة من يقوم بالتعرض لهم والمساس بأمن المدينة ومن فيها بتحمل المسؤولية الكاملة.

وكانت وحدة التحقيق في البحث الجنائي أجدابيا قد قبضت في يناير الماضي على تشكيل عصابي من مروجي المخدرات يتكون مواطن ليبي و سوداني و امرأتان في مزرعة في طريق بنغازي.

وضبط التشكيل العصابي وبحوزتهم كمية من المخدرات وحبوب هلوسة وسلاح ناري نوع كلاشنكوف ومسدس ومبلغ مالي وذهب أفريقي و جهاز “آي باد” وتمت إحالة أفراد التشكيل إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات