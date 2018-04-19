أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكن أفراد مكتب التحري بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بطرابلس من ضبط (65 كيلوا جرام ) من مخدر الحشيش بعد توفر معلومات بأن هناك شخص مغربي الجنسية يقوم بترويج المخدرات بكميات كبيرة بالمنطقة الغربية بليبيا عن طريق شبكة مروجين من المغرب ثم إلى ليبيا.

وبعد تشكيل فريق عمل لمتابعة المعلومات والتحري، تم ضبط شخصان ليبيان الجنسية بقرابة 2 كيلو من مخدر الحشيش وبالاستدلال معهما اعترافا بأن هناك كمية قادمة من المغرب عن طريق شركة شحن جوي بعد مرورها بألمانيا وبريطانيا والأردن وصولا إلي ليبيا داخل شحنة أحذية.

وأضافا أنه تم التنسيق على الاستلام وبتفتيش الشحن اتضح أن دخل هذه الأحذية قرابة ( 65 كيلوا جرام ) من مخدر الحشيش مخبأة بطريقة محكمة.

وبعد القبض عليهم تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة .

