أخبار ليبيا24

ضبط أفراد قسم التحريات والاستدلال في الإدارة العامة للبحث الجنائي 5000 لتر من الخمور المصنعة محلياً إثر مداهمة مصنع لتصنيع الخمور في منطقة الماجوري.

وقال مدير المكتب الإعلامي في الإدارة مساعد ضابط وليد العرفي إن عملية المداهمة جاءت بناء على توجيهات المدير العام للإدارة العامة للبحث الجنائي عقيد صلاح اهويدي باستمرار الحملات الأمنية الموسعة واستهداف العناصر الإجرامية وملاحقة وضبط الخارجين على القانون.

وأوضح أن معلومة وردت إلى قسم التحريات في الإدارة من خلال تكثيف التحريات بالكمية المذكورة بالمصنع، منوهاً إلى أن الجناة والقائمين على المصنع فروا من المصنع قبل وصول القوات للمصنع.

ولفت العرفي إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة والعرض على المحامي العام لمباشرة التحقيق.

وأشار إلى أن هذه الحملات تأتي في إطار استراتيجية الإدارة العامة للبحث لضبط العناصر الخطرة وحائزي وتجار المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة والمحكوم عليهم والهاربين من أحكام جنائية.