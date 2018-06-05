أخبار ليبيا24- خاص

ضبطت الإدارة العامة للبحث الجنائي بنغازي تشيكلُا عصابيًا يمتهن سرقة السيارات في المنطقة الصناعية بودزيرة شرقي المدينة.

وذكر مكتب الإعلام في الإدارة أن معلومة وردت لوحدة التحريات مفادها وجود تشكيل عصابي يمتهن سرقة المركبات الآلية وعلى الفور تمت المباشرة في جمع المعلومات وتكثيف التحريات.

وأوضح المكتب أنه بعد التحري توصلت جهود فرق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي يمتهن سرقة المركبات الآلية ويعمل على تغيير معالمها وتزوير المستندات الخاصة بها.

وأشار إلى أنه بعد العرض وأخذ الإذن من النيابة العامة لمداهمة المكان ،عقب تقنين الإجراءات اللازمة تم انتقال مجموعه التحريات للمداهمة وضبط شخص ليبي الجنسية بحوزته مركبتان وعدد من المستندات المستخدمة فى تزوير وارتكاب الواقعة.

ولفت المكتب إلى أنه بمواجهة المتهم اعترف بفعله مع مجموعة أخرى لارتكاب هذه العملية غير الشرعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الواقعة والعرض على النيابة العامة.

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