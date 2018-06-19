أخبار ليبيا 24

دعا رئيس حزب العدالة والبناء، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين محمد صوان المجلس الرئاسي لممارسة صلاحياته لاحتواء الأزمة في الهلال النفطي وحماية أرزاق الليبيين ولو اضطر إلى طلب المساعدة لتحقيق ذلك.

ولم يحدد صوان نوع المساعدة التي يصدها ولا الجهة التي تُطلب منها لكنه عبر عن قلقه مما قال إنه وجود “للعنصر الأجنبي ضمن طرفي الصراع؛ الأمر الذي يجعل احتواء هذه الأزمة أكثر صعوبة، وقد يتحول الصراع من المستويين المحلي والإقليمي إلى المستوى الدولي”.

وأضاف في بيان عبر صفحة الحزب الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الثلاثاء “كما نخشى أيضا من توريط المكونات الاجتماعية في هذا الصراع”.

وقال ” إن عودة الصراع مجددا بين نفس الأطراف، يفرض علينا جميعا اتخاذ موقف واضح ومنحاز بالكامل إلى مصلحة الوطن العليا، ولولا ذلك ما كنّا نود التعليق على ما جرى في الهلال النفطي؛ فموقفنا من الطرفين المتصارعين لا يحتاج توضيح”.

وتابع “ولن نقبل الانجرار للاختيار بينهما، فمسارنا لا غموض فيه، وهو قائم على التمسك بالاتفاق السياسي مهما حصل من ارتباك، ومهما وُضعت أمامه من عراقيل؛ فهو المخرج لتجاوز هذه المرحلة الصعبة، وكل هذه الصراعات لن تزيد الوضع إلا تعقيدا، والخاسر فيها هو الوطن والمواطن”.

وخلص إلى القول “أن مع كل هذه الاعتبارات، على المجلس الرئاسي أن يمارس صلاحياته لاحتواء الأزمة وحماية أرزاق الليبيين ولو اضطر إلى طلب المساعدة لتحقيق ذلك، ووضع حد لهذا العبث”.

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