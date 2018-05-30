أخبار ليبيا 24

هدد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله باتخاذ كافة الوسائل القانونية الممكنة في حال عدم معالجة ديوان المحاسبة لما أسماه بالإدعاءات المرسلة الواردة في تقريره الدوري السنوي حول قطاع النفط.

وخاطب صنع الله كتابيا رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك حول ما ورد في تقرير الديوان الدوري السنوي لعام 2017 بالقول أنه سيتم الرد المفصل على ما ورد في التقرير “فقرة بفقرة بالحجة والدليل والنص القانوني لحماية المؤسسة ومركزها القانوني والمالي.

وكان تقرير ديوان المحاسبة طرابلس قد انتقد العديد من ممارسات المؤسسة الوطنية للنفط والتي من بينها تخطي ميزانيتها التقديرية لأبواب الميزانية الأول والثاني والثالث المخصصات لها وفق الترتيبات المالية لسنة 2017.

وقال الديوان في تقريره الدوري السنوي لسنة 2017 أن الميزانيــة المقترحـة مــن المؤسســة وشـركاتها والجهــات التابعـة لهــا لأبواب الميزانية الأول والثاني والثالث بلغت مبلغ وقـدره 4,810,299,000 دينار وبصدور الترتيبات المالية لسنة 2017 خصص للمؤسسة الوطنية للنفط 3,230,000,000 دينار لأبواب الميزانية الثلاثة.

وفيما يختص بالتأمين الصحي فقد نوه التقرير إلى اســتمرار المؤسســة في الصــرف مــن المخصصـات المعتمــدة للبنــد بقيمــة بلغت 2,447,989 دينار، بالرغم من التزام المؤسسة خـلال سـنة 2017م بكتـاب وزيـر الماليـة رقـم (م.ج.11) المـؤرخ في 10/02/2016م بشـأن الضـوابط المتعلقـة بإيقـاف الصــرف علــى بعــض البنــود بالموازنــة العامــة ،والتي منهــا التــأمين الصــحي للعاملين، والمعمم على المؤسسة بموجب كتاب أمين عـام مجلـس الـوزراء رقم (537) المـؤرخ في 11/02/2016م.

وعند قيام ديوان المحاسبة بفحص بنـد الـدعم السـلعي للمؤسسة الوطنية للنفط لاحظ اسـتمرار المؤسسـة في صـرف الـدعم بقيمــة وصــلت إلى 66,711 دولار، بـالرغم مــن عــدم ورود البند في الميزانيــة المعتمــدة للمؤسســة؛ بالمخالفـة لقــرار الترتيبــات الماليــة لســنة 2017م، مشيراً إلى أن عمليـة الصـرف تـتم بالمخالفـة مـن خلال الصـرف مـن حسـاب المؤسسة المشترك بمصرف الوحدة وكالة المؤسسة المشار إليه سابقـا.

وبمراجعة وفحص بنــد مكافــآت تكــريم عــن ســنوات الخبرة الــوارد بميزانيــة المؤسســـة لســـنة 2017م، لاحظ التقرير الدوري لديوان المحاسبة بطرابلس صـــرف مكافـــآت بمبلغ 1,892,083 دينـــار، وذلــك بنــاء علــى قــرار مجلــس الإدارة رقم (28) لســنة 2013م بشــأن تعــديل أحكام لائحة التكريم بقطاع النفط، وذلك بالرغم من عدم اعتماد القـرار مـن قبــل الجمعيــة العموميــة بالمؤسســة الوطنيــة للــنفط؛ بالمخالفــة للتشــريعات والقـرارات النافـدة والـتي تتطلـب ضـرورة القيـام باعتمادهـا مـن قبـل الجهـات المخولة بذلك قبل البدء في تطبيقها.