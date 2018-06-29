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طالب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط – طرابلس مصطفى صنع الله بعدم الالتفات إلى المؤسسات التي وصفها بأنها غير الشرعية والموازية التي تسعى إلى تقسيم قطاع النفط والدولة الليبية وإدانتها.

وأكد صنع الله خلال افتتاح القمة الليبية الأوروبية الأولى للنفط والغاز المنعقدة في فيينا أن المؤسسة الوطنية للنفط الشرعية ومقرها العاصمة طرابلس والمعترف بها لدى منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك” ومن قبل المجتمع الدولي هي المسؤولة عن عمليات الإنتاج والتصدير للنفط الليبي، تحت رقابة حكومة الوفاق الوطني.

وأعرب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط – طرابلس في القمة – عن طريق الدائرة المغلقة من مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس – عن أمله في التوصل إلى حل سريع للأزمة الحالية والسماح للمؤسسة الوطنية للنفط في مواصلة دعمها لمصدر قوت الليبيين دون قيود.

ولفت صنع الله إلى أن المؤسسة تسعى إلى اجتذاب الاستثمار وزيادة الإنتاج، موضحًا أن المؤسسة شرعت في وضع خطط لاستقطاب الاستثمارات الكبيرة الحجم من أضخم الشركات العالمية.

وأشار إلى أن الباب مفتوح للشركات العالمية للمساهمة في إعادة تأهيل البنية التحتية للحقول والموانئ النفطية واستحداث مشاريع تنموية في ظل المنافسة الشريفة ووفق للأطر القانونية القائمة.

وشدد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط – طرابلس على أهمية القمة وتبادل المعرفة لمساعدة المؤسسة في تحقيق هدفها الذي يكمن في زيادة الإنتاج إلى أكثر من 2 مليون برميل في اليوم بحلول عام.

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