أخبار ليبيا24

أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله نتطلع لعودة شركة BP البريطانية إلى قطاع النفط الليبي حيث لديها فرص التنقيب والتطوير في ليبيا.

وبحث صنع الله خلال لقاءه سفير بريطانيا لدى ليبيا فرنك بيكر الخميس آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مجال الصناعة النفطية.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن المؤسسة تولي اهتماما كبيرا في مجال التدريب وتعدُ الساحة البريطانية من أفضل الساحات في هذا الجانب مؤكداً على ضرورة التنسيق والتعاون بين المؤسسة والسفارة من أجل تسهيل اجراءات التأشيرة للدخول إلى الأراضي البريطانية.

وتم خلال اللقاء التطرق إلى التحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر رجال الأعمال الليبي البريطاني والمزمع عقده في مدينة أبردين خلال الأسبوع الجاري.

وكانت شركةBP البريطانية أعلنت في مارس في العام 2014 تجميد خططها للتنقيب عن النفط في حوض غدامس في ليبيا بسبب مخاوف أمنية.

وأوضحت BP في تقريرها السنوي – في ذلك الوقت – أن مراجعة أمنية لبرنامج الحفر الاستكشافي البري خلصت إلى عدم إمكانية استمراره بسلامة وأمان، وأجرت دراسة مقاربات بديلة، بالمقابل ستواصل بي بي خططها للتنقيب في البحر لأن المخاطر الأمنية أقل كثيرا مقارنة بالتنقيب في البر.

ولا تزال الشركة في مرحلة الاستكشاف ولم تبدأ إنتاج النفط في ليبيا، وبلغت قيمة أصولها 472 مليون دولار في نهاية 2013.