أخبار ليبيا 24 – خاص

شهدت قرعة دور نصف النهائي للدوري الأوروبي لكرة القدم صدام قوي بين آرسنال الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني.

في حين ان اللقاء الآخر سيجمع بين مارسيليا الفرنسي وريد بول سالزبورج النمساوي.

وكان أتلتيكو مدريد قد أطاح بنظيره سبورتينج لشبونة في دور الثمانية، في حين آرسنال تمكن من تجاوز سسكا موسكو الروسي.

وسحب القرعة النجم الفرنسي السابق لأندية ليون وبرشلونة إريك أبيدال مع وجيورجيو ماركيتي مدير المسابقات الأوروبية في اليويفا.

وسيستقبل آرسنال على ملعب الإمارات في 26 من الشهر الجاري، في حين ان أتلتيكو مدريد سيخوض الإياب على ملعبه “واندا ميتروبوليتانو” في 3 مايو المقبل.

وفي المباراة الأخرى فإن مارسيليا سيستقبل مارسيليا في ميدانه بالذهاب، والإياب سيكون في الأراضي النمساوية.

تجدر الإشارة إلى أن المباراة النهائية ستقام على الملعب الجديد لنادي ليون الفرنسي في 16 مايو المقبل.