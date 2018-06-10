أخبار ليبيا 24

‎أعلن رئيس غرفة الطوارئ بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة إبراهيم اليتيمي إيصال كمية كبيرة من الادوية والمستلزمات الطبية والجراحية للمستشفي الميداني القائم بحي السيدة خديجة والمعروف “بحي لميس ” غرب مدينة درنة للمساهمة في سرعة تقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية لجرحي القوات المسلحة في محاور القتال .

‎وأكد اليتيمي بان وزارة الصحة المؤقتة علي تواصل مستمر مع جميع المستشفيات الميدانية داخل مدينة درنة وخارجها ومع مديري مسؤولي قطاع الصحة داخل المدينة المتمثّلة بمستشفي الوحدة وإدارة الخدمات الصحية.

وقال أن الوزارة “تتعهد بتقديم واستمرار الدعم لحين انتهاء كافة العمليات العسكرية وتحرير المدينة، مشيراً بان دعم المستشفيات الميدانية سيساهم أيضا في تحسين الأوضاع الصحية وتخفيف العبء على المرضي من مشقة التنقل والسفر للمناطق المجاورة للحصول على خدمة طبية”.

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