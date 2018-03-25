أخبار ليبيا 24-خاص

تواصل وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة حملة إعطاء فيتامين (أ) للأطفال من مواليد شهر 1 /2013 م، إلى مواليد شهر 8 /2017 م،.

وأعلنت الوزارة أنه سيتم إعطاء الفيتامين خلال ساعات الدوام الرسمي بالفترة الصباحية بالعيادات والمراكز الصحية في عيادات تم الإعلان عنها،منذ السبت الماضي وذلك لمدة خمسة أيام.

وفي مدينة بنغازي وضواحيها فقط انطلقت الحملة في 26 مرفق صحي، بالإضافة لفريق واحد متحرك يختص بالمخيمات، ومراكز الرعاية الاجتماعية وغيرها من الأماكن التي قد يتواجد بها أطفال ضمن الشريحة المستهدفة والمرافـــق المختلفة.

وقد أوضحت الأستاذ المشارك بقسم طب الأسرة والمجتمع – كلية الطب – جامعة بنغازي لبنى عبد الملك أهمية هذه الحملة التي توصي بها منظمة الصحة العالمية من سنوات بالقول أن نقص فيتامين A ينقص المناعة ويسبب زيادة احتمالية إصابة الأطفال بالأمراض المعدية مثل الحصبة وغيرها والعكس صحيح.

وتابعت ” الأمراض المعدية والاسهالات تتسبب في نقص فيتامين A والذي قد يؤدي إلى العمى والوفيات لدى الأطفال في هذا العمر”.

وبينت أن دولا مثل مصر وتونس وفلسطين والعراق وإيران تقوم منذ سنوات بهذه الحملات لأطفالهم، معتبرةً أن ليبيا تأخرت عن دول المنطقة في هذا الأمر.

وشددت على الجميع التوعية بأهمية هذه الحملات لرفع مناعة الأطفال وضمان نموهم السليم ولتقليل الوفيات “خاصة أن المناعة لدى الأطفال في تناقص نظرا للتغذية السيئة والظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد”.