أخبار ليبيا 24-خاص

توقعت العضو المستقيل من المؤتمر الوطني المنتهية ولايته نجاح صالوح عدم حدوث تغيير كبير في سياسات المجلس الأعلى للدولة بعد انتخاب خالد المشري رئيساً له.

وقالت صالوح التي عرفت بنشاطها البارز ضمن كتلة الـ94″، في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24، أنها لا تعتقد أنه سيكون هناك تغيير في سياسات وآراء مجلس الدولة ، مرجعةً ذلك إلى تكوين المجلس، الذي وصفته بـ”غير المتغير”.

وأوضحت حتى لو تغير مكتب الرئاسة فمن تولوه في الانتخابات الأخيرة وإن كان لدى بعضهم مدنية فإنهم في الحقيقة يشاركون زملاءهم من الأحزاب والتكتلات الإسلامية الأهداف والتوجهات”.

وكان المجلس الأعلى للدولة قد انتخب العضو البارز في حزب العدالة والبناء خالد المشري رئيسا له بحصوله على 64 صوتا فيما حصل منافسه عبد الرحمن السويحلي على 45 صوتا.

فيمت انتخب ناجي مختار نائباً أول لرئيس المجلس الأعلى للدولة، وفوزي العقاب نائبا ثانياً.