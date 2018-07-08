أخبار ليبيا 24

أنهى حكم مباراة نصف نهائي كأس ليبيا بين الأهلي طرابلس والاتحاد اللقاء المرتقب بفوز الأخير بسبب عدم حضور لاعبي الأهلي طرابلس إلى أرض ملعب أولمبي الزاوية.

وكانت إدارة نادي أهلي طرابلس قد استبقت المباراة بإعلانها عدم خوض مباراة الفريق مع الاتحاد، اعتراضًا على قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة، بإعادة مباراة الفريقين التي جمعتهما على ملعب طرابلس يوم الخميس قبل الماضي، وانتهى وقتها الأصلي بالتعادل السلبي، إلا أن المباراة لم تكتمل حين لجأ الحكم إلى الفصل في نتيجتها عبر ركلات الترجيح، قبل أن يعترض فريق الاتحاد على احتساب حكم المباراة لركلة الترجيح الثانية لأهلي طرابلس والتي سددها أنيس سلتو، وأقر الحكم بتخطي الكرة خط المرمى.

وبذلك يتأهل الاتحاد لملاقاة فريق الهلال من أجل التتويج بكأس ليبيا للموسم 2017-2018.

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