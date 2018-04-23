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ساعات الحسم قد أزفت، تعزيزات وخطط وتمركزات وتشديد واستهداف لعناصر مجلس شورى ثوار درنة الإرهابي من قبل القوات العربية الليبية المسلحة في ضواحي مدينة درنة, فكل الأنظار إليها، حيث مُنحت الفرصة الأخيرة لكل من يريد التسليم وتخليص نفسه من هذه الجماعات امتثالا لتعليمات القيادة العامة للقوات المسلحة.

كل التجهيزات في مراحلها الأخيرة لاقتحام المدينة التي عزا القائد العام المشير خليفة حفتر أسباب تأخير اقتحامها إلى استنزاف كل الفرص والخيارات لتجنيب درنة ويلات الحرب وللحفاظ على الدماء والأرواح، كما أبدى الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد أحمد المسماري حرصهم الشديد على سكانها ومعالمها الحضارية والتاريخية.

وأعلن مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها الذي يسيطر على المدينة استعداده لمد يده بالسلام والصلح لكل من أراد من الليبيين وأداء المظالم التي تثبت عليه، مشترطًا أن يُحكم من سماهم “العلماء الفضلاء في دار الإفتاء الليبية” في تلك المظالم التي تعهد بردها.

وناشد المجلس في بيانه الذي حمل عنوان “الصلح خير وحتحات على ما فات” كل من يبطيء في الصلح أن يتقي الله في دماء الليبيين، التي تسيل بأيديهم وبسلاحهم وعلى أرضهم.

وفي ردهم على هذا البيان، أعلن أهالي وأسر الشهداء والجرحى في المحاور القتالية في المناطق المحيطة بمدينة درنة رفضهم رفضا قاطعا أي حوار أو تفاوض وتعاطف قد يسعى له البعض ممن لديهم المصلحة مع هذه المجموعات الإرهابية، ونعتبر كل من يحاول التفاوض أو فتح حوار في هذا الوقت المتأخر مع هذه الجماعات الإرهابية إنما هو بمثابة داعم لهم ويسعى لكسب الوقت وإضاعة للجهود التي تبذلها القيادة من أجل دخول المدينة وتحريرها.

وأكد الأهالي في بيان لهم حرصهم على سلامة أهالي مدينة درنة الذين هم مع قيام دولة المؤسسات ولا يمانعون دخول القوات المسلحة العربية الليبية إلى المدينة لتحريرها من الجماعات الإرهابية، مشددين على أنهم مع شرعية الدولة ومؤسساتها المتمثلة في مجلس النواب والمؤسسات التابعة له، إضافة إلى المؤسسة العسكرية بقيادة المشير خليفة حفتر .

وحمل أهالي وأسر الشهداء والجرحى الأشخاص الذين يسعون إلى المصالحة المسؤولية القانونية والعرفية فيما يترتب على هذه المحاولات التي وصفوها بـ “المشبوهة” من آثار سلبية وتأخير لدخول المدينة والمتاجرة بدماء الشهداء.

ولفت ذوي الشهداء والجرحى إلى حقهم الشرعي والقانوني والعرفي في ملاحقة جميع المنتسبين لهذه التنظيمات الإرهابية بمختلف مسمياتها وفق ما يكفله لهم القانون والعرف، مؤكدين أنهم لن يسمحوا أو يتهاونوا مع أية محاولة لإفلات المجرمين من العقاب تحت أي بند أو ذريعة.

وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس شورى مجاهدي درنة وأحد أذرع تنظيم القاعدة محمد المنصوري قد قال إن الجيش يُفشل مساعي الصلح، لافتا إلى أنه يحاول نزع النصر الذي حققه شورى درنة إليه.

وأضاف المنصوري أنهم استقبلوا وفدًا من قبيلة العواكلة ، موضحًا أن الوفد أبدى استعداده للصلح والمصالحة.