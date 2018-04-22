أخبار ليبيا 24

أبدى مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها استعداده لمد يده بالسلام والصلح لكل من أراد من الليبيين وأداء المظالم التي تثبت عليه وذلك في بيان له بيان اليوم الأحد.

واشترط المجلس في بيانه الذي حمل عنوان “الصلح خير وحتحات على ما فات” أن يحكم من سماهم “علماءنا الفضلاء في دار الإفتاء الليبية” في تلك المظالم التي تعهد بردها، كما ناشد تعظيم حرمات الله وأعظمها الدماء، بحسب البيان .

وشكر البيان من قال أنه “اتسم بروح المصالحة ومد إليها يد المسالمة فبادر بالعفو والصفح، وتقديم مصلحة الوطن على حظوظ النفس”، ولم يوضح الطرف الذي عرض الصلح.

وفي تلميح إلى بادرة صلح لم يسمها قال المجلس ” ليس لنا أمام إلا مبادلة الإحسان بالإحسان، ورد التحية بأحسن منها”.

ولفت “هذه أيدينا ممتدة بالسلام لكل من يريده، عافين عن مظالمنا”، مناشدا “كل من يبطيء في الصلح أن يتقي الله في دماء الليبيين، التي تسيل بأيديهم وبسلاحهم وعلى أرضهم”.

وجاء البيان في وقت تستعد فيه القيادة العامة للجيش الوطني الليبي البدء في التحرك نحو مدينة درنة لتحريرها من قبضة الجماعات المسلحة التي تسيطر على المدينة.

إضافة إلى إعلان آمر قوة عمليات الردع الوسطى النقيب محمد البوعيشي عن تواجد القوات في محور مدينة درنة الجنوبي، مؤكداً أن قواته بصدد التجهيز لعملية الاقتحام بعد أن أحرزت تقدماً في محور الحيلة والسيطرة على مواقع إستراتيجية جديدة وبانتظار التعليمات من القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، للبدء بتحرير مدينة درنة من دنس الإرهاب خلال 10 أيام.

كما جاء بعد دعوة القيادي الاخواني ونيس المبروك الفسي الذي طالب بتقديم مبادرة سريعة وشجاعة لوقف الحرب داخل مدينة درنة والسعي إلى وفاق من أجل حقن الدماء ولو كلف مسلحي الشورى تقديم تنازلات بالخصوص حسب بيان له .

وطالب الفسي الذين وصفهم بـ”المدافعين عن مدينة درنة ” بألا يترددوا في الاستجابة لأية دعوة لأجل حقن الدماء وذلك في إشارة منه لما يسمى بمجلس شورى مجاهدي درنة الموالي لتنظيم القاعدة.