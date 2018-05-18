أخبار ليبيا 24

اعترف مجلس شورى درنة المنحل أمس الخميس بمقتل 3 من عناصره في المواجهات الدائرة مع الجيش الوطني الليبي وهم زكريا فرج الشاعري، حسن بالحصين المنصوري، جاد الله التوسكي البرعصي، وذلك بحسب ما ذكر المتحدث الرسمي باسم ما يسمى بقوة حماية درنة محمد إدريس طاهر.

وتتهم قوات الجيش الليبي مجلس شورى درنة المنحل بالتكتم على قتلاه من الأجانب والإفصاح فقط عن الليبيين منهم.

من جانبها فقد قوات الجيش الليبي خمسة عناصر خلال الاشتباكات التي دارت أمس مع عناصر مجلس شورى درنة المنحل، وهم موسى مفتاح بن علي وأحمد السعيطي وعمر عبد الله الجازوي و عبد الرؤوف أبوبكر الزاوي وأحمد حسين الميار .