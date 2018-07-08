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أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي أن موقع تازربو ان هشام محمود هاشم وفرد كتيبة حماية النهر – حسين إبراهيم الزوي استشهدا عقب تعرض الموقع فجر أمس السبت لهجوم مسلح من قبل الجماعات الإرهابية.

وأضاف الجهاز بحسب الصفحة الرسمية على فيسبوك أن الجماعات الإرهابية المسلحة قامت أيضًا بخطف فردين من كتيبة حماية النهر وهما فايز بوخديجة و ناجي الأبيرش وكذلك نهب وسرقة جميع السيارات والتموين بالموقع .

وأوضح جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي أن الجماعات الإرهابية عاثت نهباً وقتلاً وفساداً وترويعاً للعائلات والأطفال وكذلك المستخدمين الذين أخذوا على عاتقهم تأمين الإمداد المائي إلى المدن .

وأفاد الجهاز أن الإدارة أصدرت تعليماتها باتخاذ الإجراءات الفورية بشأن ترحيل العائلات والمستخدمين ضماناً لسلامتهم ، وأخطرت الجهات الأمنية والعسكرية بالدولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكان مستشفى تازربو العام أعلن وصول جثمانيين ضحايا الهجوم الإرهابي على موقع تازربو التابع لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي.

وأكد المستشفى وصول جثمان المهندس “هشام محمود هاشم” وفرد كتيبة حماية النهر “حسين إبراهيم الزوي” جراء إصابتهما بعيار ناري على خلفية هجوم غادر على الموقع من قبل عناصر من تنظيم داعش الإرهابي .

يشار إلى أن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي كشف أن مجموعة مسلحة – لم يسمها – تقف وراء حادث اختطاف 4 مهندسين وفنيين أجانب في موقع الحساونة – المنطقة الجنوبية.

وأوضح بيان صادر عن الجهاز، السبت، أن المجموعة المهاجمة اختطفت أربعة مهندسين وفنيين من العمالة الأجنبية المساندة لأعمال التشغيل والصيانة.

وأشار إلى اقتحام العناصر المسلحة “موقع سكن العمالة واختطفوهم بقوة السلاح وهم ثلاثة فلبينيين ورابع من كوريا الجنوبية، منوها إلى اختطاف ثلاثة أفراد من الأمن الصناعي، وإطلاقهم بعد 10 كيلو متر من الموقع”.

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