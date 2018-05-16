يستعد ملايين المسلمين للصيام، ابتداء من يوم الخميس 17 مايو، في أيام تتزامن مع أيام الصيف الحارة الطويلة هذا العام للمسلمين في نصف الكرة الشمالي.

وأعلنت ليبيا و السعودية والإمارات ومصر والبحرين والأردن والسودان والوقف السني في العراق، الخميس، أول أيام شهر رمضان المبارك.

وكان مكتب الأرصاد الجوية البريطاني، قال إن متوسط درجات حرارة العالم سيرتفع مجددا في العام 2018، لكن من المستبعد أن يسجل مستوى قياسيا جديدا نتيجة التأثير الملطف لظاهرة النينيا المناخية في المحيط الهادي.

ومن المتوقع أن يكون متوسط الزيادة في درجة حرارة العالم في 2018 بين 0.88 و1.12 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية في الفترة من عام 1850 إلى 1900.

ويعني هذا زيادة بين 0.28 و0.52 درجة مئوية عن متوسط درجة الحرارة في الفترة من 1981 إلى 2010، الذي بلغ 14.3 درجة.