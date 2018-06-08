أخبار ليبيا 24 – خاص

أفاد مدير المكتب الإعلامي بشركة البريقة لتسويق النفط احمد المسلاتي، اليوم الخميس، أن الشركة بدأت بتزويد 43 محطة من مختلف مناطق الجنوب بالمحروقات.

وأوضح المسلاتي، لـ “أخبار ليبيا 24” أن هذه المحطات تم تحديدها من قبل المجلس الرئاسي على مستوى بلديات الجنوب لتزويدها بالمحروقات.

وأضاف أن المحطات التي تم تزويدها هي منطقة العوينات، غات ومنطقة برنو وتهاله زودت عبر مستودع سبها النفطي بشحنة تقدر بحوالي 160.000 ألف لتر من وقود البنزين “95” و10.000 الأف لتر من الديزل.

من جهته قال مدير منطقة سبها عادل العادلي، إنه سيتم تزويد عدد 16 محطة موزعة بين بلدياتي سبها ووادي البوانيس وعلى النحو التالي: 7 شحنات لبلدية سبها وشحنة لكلا من المناطق تراغن – الزيغن – اوباري المركز – ونزريك – أم الأرانب – القطرون.

وأكد أن عملية تزويد الجنوب من قبل شركة البريقة ستستمر إلى أن تنتهي أزمة الوقود بمناطق الجنوب.

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