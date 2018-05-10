أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف مدير إدار منطقة طبرق في شركة البريقة لتسويق النفط عيد حدوث لـ”أخبار ليبيا24″ أن الوقود متوفر ولا توجد أزمات خلال شهر رمضان.

وأضاف حدوث في تصريحه أن 25 ألف طن متري من وقود البنزين وصلت إلى مستودعات شركة البريقة في طبرق والديزل متوفر عن طريق مصفاة طبرق.

وكشف مدير الإدارة أن الوقود يصل بنوعيه عبر خطوط بطول 27 كلم وقطر 10 بوصة من رصيف البريقة حتى المستودعات غرب طبرق، ويتم توزيع الوقود بشكل يومي ماعدا الجمعة عن طريق العديد من شركات النقل المحلية وكذلك شركة البريقة.

ولفت حدوث إلى أن الوقود يصل غربا إلى البيضاء وشرقا إلى أمساعد وجنوبا إلى الجغبوب ويصل الوقود أيضا إلى محطة كهرباء السرير، والنواقل تصل تباعا ومستودع بنغازي يعمل ويغطي باقي المناطق وشركة البريقة تعمل بكل طاقتها من أجل توفير الوقود.