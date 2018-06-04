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شرعت بلدية بنغازي في تسليم موقعين داخل مستشفى طب وجراحة العيون إلى الشركات المتعاقدة على تنفيذها .

وسلمت إدارة المتابعة وضمان الجودة ببلدية بنغازي ومكتب مشروعات الصحة بنغازي الكبرى مبنى الإيواء وكذلك مبنى قاطع العلميات بمستشفى طب وجراحة العيون إلي الشركات المنفذة

وتأتي أعمال الصيانة ضمن المشاريع الطارئة التي تنفذها لجنة إعادة استقرار بنغازي المشكلة بقرار رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة السيد عبد الله الثني وعضوية كلا من الحاكم العسكري درنة – بن جواد الفريق عبد الرازق الناظورى ومحافظ ليبيا المركزي على الحبرى وعميد بلدية بنغازي عبد الرحمن العبار.