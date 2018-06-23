أخبار ليبيا 24

ضبط عناصر الأمن بمركز شرطة الفائدية التابع لمديرية أمن شحات شخص ليبي يقوم بتهريب العمالة الوافدة من الجنسية المصرية من طبرق إلى بنغازي مقابل مبالغ مالية.

وتمت عملية القبض بعد ورود معلومات إلي أعضاء التحريات عن وجود مهرب بشر يقوم بتهريب العمالة الوافدة وإدخالهم للبلاد بطرق غير مشروعة وذلك عن طريق نقلهم بالطريق الصحراوي بسيارته الخاصة مرورا بجنوب منطقة الفائدية.

وأسفرت جهود وتحريات رجال الأمن عن رصد المتهم وبرفقته 12 شخص من الجنسية المصرية، حيث تم ضبطهم بالجرم المشهود وضبط المركبة المستعملة في التهريب.

واعترف المضبوطين بأنهم قدموا من طبرق للذهاب إلي مدينة بنغازي، وأن كل شخص منهم قام بدفع مبلغ إلف دينار نظير تهريبه.

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