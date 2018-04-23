أخبار ليبيا 24 – خاص

تتأمل أسعار المواد الغذائية والتموينية بوجه عابس، ويدين عاجزتين عن التقاط كافة الاحتياجات للتحضير لشهر رمضان المبارك، بعد جولة في الأسواق التجارية في بنغازي، سالمة محمد لم تخفي تفاصيل وجهها حزنها من عدم قدرتها على شراء كافة ما تتطلبه لشهر رمضان نظرًا للغلاء الذي تراه فاحش في الأسعار، حيثُ ازدادت السلعة أربعة أضعاف سعرها عن الماضي القريب.

وتقول سالمة، 50 عام،: “إنها في 2015 كانت تستطيع شراء كافة لوازم رمضان بميزانية لا تتعدى الـ500 دينار، لعائلتها التي تتكون من 6 أفراد، ولكن ذات المبلغ هذا العام لم يعد يكفي لشراء ربع الاحتياجات الضرورية لهذا الشهر الكريم”.

ليست سالمة وحدها من تتذمر من هذه الأسعار، بل الجميع من لم يعلن ذلك بدا جليا في معالم وجهه عند رؤية الأسعار المكتوبة على المواد الغذائية.

لم يعد غلاء الأسعار موضوعا متداولا فالجميع ينظر إلى ذلك على أنه استهلك إعلامي دون جدوى فأصحاب “المولات” التجارية يعزون الغلاء إلى التجار الموردين والتجار الموردين صرحوا مرارا أنهم لم يتحصلوا على اعتمادات رغم نشر مصرف ليبيا المركزي لأسماء الشركات التي تحصلت على الاعتمادات ، ولكن المواطن الذي يسعى لسد حاجاته لن يعير كل ما ذكر اهتماما فهو قسم وقته بين العمل وتوفير متطلبات أسرته والوقوف أمام المصرف طلبا في جلب السيولة لشراء المواد التي زادت أسعارها دون أن يدقق في الأسباب الحقيقية.

وغلاء الأسعار لا يعتبر المشكلة الوحيدة، إلا أن عدم توفر السيولة في المصارف تعتبر الهم الأكبر الذي يثقل على أنفاس المواطن، كما قالت إحدى الموظفات، حيث أنها وبعد الوقوف على المصرف لعدة ساعات تتحصل على مبلغ 400 دينار.

وتضيف أن بهذا المبلغ الزهيد لا يمكن سد احتياجات المعيشة من غذاء وعلاج، ناهيك عن مصاريف المدارس والجامعات، فيصبح رب الأسرة مجبرًا على التغاضي عن الكثير من الضروريات السابقة لعيش حياة متوازنة دون ديون.

سليمان كذلك أب لثلاثة أطفال، تذمر من الوضع الذي تشهده البلاد ابتداءً من تحديد يوم لوجود السيولة في المصرف والذي عادة ما يكون قريبا من إحدى المناسبات، منوها إلى أن المصارف تشهد ازدحام شديد يتخلله مشادات كلامية وعراك مسلح، رغم وجود أجهزة أمنية للتأمين.

متسائلا لماذا يتم تحديد يوم واحد فقط لصرف المبالغ المالية، رغم تحديد سقف السحب مسبقا الأمر الذي يجعل المواطنين يتهالعون على شباك السحب للفوز بمبلغ زهيد من مرتباتهم.

واستعدادًا لشهر رمضان المبارك، وسعيًا من وزارة الاقتصاد بالحكومة الليبية المؤقتة، لمساعدة المواطن، وتخفيف العبء عنه، قرر وزير الاقتصاد منير عصر، حظر تصدير سلعة التمور بجميع أنواعها حتى انقضاء الشهر الكريم.

وتسعى الوزارة إلى الحد من ارتفاع الأسعار الذي تشهده السلع الأساسية هذا ما أكده وكيل عام وزارة الاقتصاد بالحكومة الليبية المؤقتة خلال الاجتماع الدوري الثاني للوزارة مطلع شهر أبريل الجاري، والذي تناول مناقشة آخر المستجدات ووضع خطة استعداداً لشهر رمضان، وتوزيع السلع على الجمعيات الاستهلاكية.

ولكن سرعان ما سحب الوزير قراره بعد اجتماع عقد مع عمداء بلديات جالو وأوجله وأجخرة، الذين أكدوا أن التمور الموجودة في مناطق الواحات تسد حاجة السوق الليبي خلال شهر رمضان وكذلك يوجد فائض.

من جهته، قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إنفاق مبلغ مليار ونصف مليار دولار لاستيراد السلع الأساسية، وشكل لجنة تحت إشرافه للبث في طلبات توريد السلع الأساسية عن طريق المستندات برسم التحصيل.

كافة الوعود الحكومية لم يعد المواطن يعيرها انتباهًا كما سابق عهده، بل أصبح يبحث عن وسيلة لسحب أكبر مبلغ من حسابه المصرفي نهاية الشهر الجاري حتى لا يحرم ذويه مما يلزمهم لتحضير أشهى الأطباق كما اعتادوا أن يفعلوا كل عام.