أخبار ليبيا24- خاص

قضى فريق شباب الجبل على كل أمل لفريق التحدي ببلوغ الدور الرباعي المؤهل لبطولة الدوري الليبي حين هزمه 2-1 أمس الأحد على أرضية ملعب شيخ الشهداء عمر المختار لحساب الجولة الخامسة للمجموعة الثانية للدوري الليبي.

سجل المخضرم هيثم بوشاح هدفين لشباب الجبل وذلل محمود الرملي النتيجة للتحدي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول ولم ينجح أي من الفريقين في إضافة أهداف في الشوط الثاني لينتهي شبابياً 2-1 .

وبهذا الفوز ارتفع رصيد شباب الجبل عند 14 نقطة ليبتعد تدريجياً عن منطقة الخطر فيما توقف رصيد التحدي عند 22 نقطة لتنتهي آماله رسمياً في بلوغ الرباعي تاركاً التأهل للنصر صاحب 26 نقطة.

