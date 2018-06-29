أخبار ليبيا 24 – خاص

وصل المبعوث الأممي غسان سلامة، أمس الخميس، إلى طبرق في زيارة خاطفة لحضور الملتقى الوطني الليبي الذي عقد بفندق دار السلام برعاية بلدية طبرق .

وعقد غسان سلامة اجتماعاً ضم عمداء بلديتي طبرق وبئر الأشهب كذلك عدد كبير من حكماء منطقة طبرق وعدد من نشطاء المجتمع المدني .

وألقيت خلال الاجتماع الكلمات المختصرة لعميد بلدية طبرق وكلمة حكماء المدينة وكلمة عن المرأة وكلمة عن الشباب ، وأعطيت الكلمة للمبعوث الأممي غسان سلامة والتي تحدث فيها عن سبب حضوره لهذا الملتقى الذي يأتي مكملاً لعدد من الملتقيات في عدد من المدن الليبية .

وأكد سلامة خلال كلمته أنه كان عليه لزاماً أن يستمع إلى أراء كل الشعب الليبي في كل المدن الليبية منها مدينة طبرق لمعرفة ماهي المتطلبات المستقبلية للشعب الليبي تحت حكومة واحدة لأن ليبيا بها كل الخيرات والتي يجب أن تعم كل أفراد الشعب وبصورة عادلة وسريعة.

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