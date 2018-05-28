أخبار ليبيا 24

أكد الناطق باسم القوات المسلحة العربية الليبية العميد أحمد المسماري أن طائرات سلاح الجو الليبي قامت ، مساء السبت، بإلقاء مناشير ورقية على مدينة درنة تطالب سكانها بنبذ العنف والإرهاب والوقوف مع القوات المسلحة.

وجاء أيضا في المناشير التي أطلعت عليها أخبار ليبيا 24 نداء لأهالي درنة يؤكد على توفير المحاكمة العادلة لمن يسلم نفسه من الجماعات الإرهابية.

ووعد الجيش في مناشيره من يسلم نفسه بأنه “لن يكون مصيره مثل المقبوض عليه متلبساً بحمل السلاح ومقاومة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والانتماء للعصابات الإرهابية المارقة” .

وشدد الجيش “أن الجرم لا يتعدَ الفاعل وباقي العائلة منه براء” .