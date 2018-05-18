أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع في مدينة درنة أن الطيران الحربي التابع لرئاسة الأركان الجوية الليبية استهدف منطقة ” تمسكت” الواقعة في المدخل الغربى من المدينة.

وأوضح المصدر أن منطقة ” تمسكت” هي مركز تدريب يطلق عليه اسم “ميلود رمضان صداقة” نسبة لأمير تنظيم أنصار الشريعة في مدينة درنة والمكني أبومسعود مواليد 1975 .

وأشار المصدر إلى أن صداقة قتل خلال المواجهات التي دارت بين العناصر الإرهابية وبين القوات المسلحة الليبية في مدينة بنغازي في 26 أبريل 2015.

وأضاف المصدر أن المنطقة ليس كما وصفها بعض المدونين بأنها مركز تدريب أو معسكر يحوي مقرات ومباني بل هي مناطق جبلية وتضاريس صعبة نشر تنظيم أنصار الشريعة في 01 نوفمبر 2015 تقرير مصور لأعمال تدريب عناصره في ذلك الوقت في تلك المنطقة.