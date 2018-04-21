أخبار ليبيا 24

شنت مقاتلات سلاح الجو الليبي غارة جوية ضد تمركزات لمليشيات تابعة لفلول مجلس شورى بنغازي الإرهابي وبقايا مليشيا الجضران في معسكر 28 مايو بقلعة بني وليد، قرب السدادة شرق مدينة بني وليد، ما أسفر عن تدمير مخزنين للذخيرة، وتدمير حوالي 7 سيارات من جملة قرابة 50 سيارة.

وتمكنت اليوم السبت مقاتلات الجو الليبي من تدمير مخازن للذخيرة والتموين لتلك المجموعات المسلحة في شرق بني وليد

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وقالت مصادر عسكرية إن الضربة الجوية كانت ناجحة، وقد تم ضرب الميليشيات التي كانت تستعد للهجوم على الحقول النفطية.

وأوضحت المصادر أن عدد العناصر الإرهابية في المكان الذي تم استهدافه يقدر ما بين 150 -200 شخصا، مشيرة إلى أن سلاح الجو الليبي من المقرر أن يكرر ضرباته الجوية ضد هذه الميليشيات خلال الفترة المقبلة.