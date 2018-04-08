أخبار ليبيا24

عثرت مؤخرا وثائق تبرهن كذب وخداع تنظيم داعش الإرهابي الذي استخدم إعلامه لغسل دماغ المنتسبين إليه ونشر صورة كاذبة لدوره ورسالته وهدفه، بمكر وبراعة استخدم التنظيم الخبيث الدعاية لتجنيد المقاتلين ورسم الجماعة الإرهابية بصورة مختلفة تماما عن الحقيقة.

كشفت هذه الأدلة عن طرق قذرة لجأ إليها تنظيم داعش لتشويه صورة القوات الوطنية العراقية فكان يأمر مقاتليه أن يرتدوا ملابس القوات الوطنية ومن ثم اقتحام المنازل والمحلات التجارية ونشر الصور لتضليل الرأي العام وإقناعه أن الأفعال التخريبية والدمار وسرقة الشعب والأرزاق ترتكب على أيدي القوات العراقية الوطنية.

العديد من هذه الوثائق وجدت في مواقع داعش في الموصل ولقد حاول التنظيم إحراقها لإتلاف الأدلة الفاضحة.

إحدى الوثائق عثرت في 28 مارس وتنص على تعليمات وتوصيات تركها داعش لأنصاره طالبا منهم تدمير المدينة وسرقة أثاث البيوت وحرق المحلات ومن ثم استخدام وسائل إعلامهم لتلفيق الحقيقة ووضع كل اللوم على الجيش العراقي الذي هو بالواقع ساهر على أمن المواطن.

وتم العثور على إثبات آخر يبرهن كذب “مكينة” داعش الإعلامية الضالة وهو عبارة عن مقطع فيديو يظهر الدواعش وهم يسرقون الطعام من الأهالي ليوزعونه على المقاتلين تاركين الشعب العراقي المسكين وأطفاله دون طعام.

وهذه الكذبة كشفت عندما أفاد شهود عيان أن التنظيم أراد أن يصور أنه يدعم الناس بالمؤن ولكن الفيديو المفبرك كشف الحقيقة أن الدواعش يشردون ويعذبون ويجوعون ويستغلون ويقتلون الشعب المسلم البريء.