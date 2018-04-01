أخبار ليبيا 24-خاص

أكثر من عام مضى على تحرير مدينة سرت من تنظيم داعش الإرهابي، ورغم ذلك، مازالت علامات التعافي لم تظهر بشكل جلي على وجهها، فأكثر من ثلاثة أحياء مدمرة بشكل كامل، بالإضافة إلى عدد كبير من المباني المدمرة في مناطق متفرقة من المدينة مازالت على حالها وكأن الحرب انتهت بالأمس فقط.

مراسل أخبار ليبيا 24 تجول وسط الدمار ورصد بعين الصحفي أحوال المدينة المنكوبة، وشهد بأم عينه مئات الأطفال يمرون بالقرب من المناطق المدمرة في طريقهم إلى المدرسة وهم يرقبون بعيونهم المذهولة منازل سويت بالأرض ومركبات احترقت وبقايا جثث…نعم بقايا جثث.

مخلفات حرب بارزة لا تغفل عنها العيون، يلمحها المراسل كما يُخزنها الأطفال بأذهانهم الصغيرة، لتؤثر على نفسياتهم على المدى البعيد وربما حتى القريب.

لكن هذه المشاهد التراجيدية،بحسب مراسلنا، لم تثنِ أهل المدينة عن ممارسة حياتهم اليومية، فمعظم المدارس تفتح أبوابها باكراً لاستقبال التلاميذ، فيما افتتحت الجامعة أبوابها منذ أشهر بعد أعمال صيانة خجولة، ومعظم الجهات العامة باشرت أعمالها بشكل روتيني.

وعلى المستوى الخدمي هناك نقص واضح في الآليات والمعدات في جميع الجهات، فشركة الخدمات العامة المعنية بتجميع النفايات ورغم الجهود التي تبذلها إلا أن النقص في الآليات والعمال يجعلها مقصرة بشكل كبير، فالقمامة تبقى مكدسة أمام البيوت لأكثر من أسبوع، بينما تنتشر المكبات العشوائية داخل الأحياء وأمام بعض المدارس، أما شركة المياه والصرف الصحي فهي تعاني بشكل كبير من نقص المضخات والمعدات، لكنها استطاعت في وقت مبكر أن تعيد المياه إلى مجاريها لتصل للسكان إلا أنها عجزت عن تشغيل محطة تنقية مياه الصرف الصحي بسبب التلف الكبير الذي تعرضت له المحطة فاضطرت بذلك إلى ضخ مياه الصرف الصحي إلى البحر مباشرةّ.

من جانبها نجحت شركة الكهرباء أن تعيد الكهرباء إلى جميع الأحياء المأهولة، وكذلك فعلت شركة البريد رغم التدمير الذي طال عدد من محطات الإرسال فتسبب في ضعف إشارة الهواتف المحمولة والإنترنت.

ورغم وضع الخدمات المتدني فقد لاحظ مراسلنا ازدحاماّ في الطرقات والشوارع وحركة المارة وهم يزورون المحلات التجارية بدون أن يعيروا أي انتباه للدمار الذي يحيط بهم، يصف المراسل ذلك بالقول “يخيل إليك أنك الوحيد الذي يشاهد هذا الدمار”.

ومع كل هذه المعاناة الصعبة يبقى الوضع الأمني لمدينة سرت مبشراً بالخير ، فمركز الشرطة وخاصة شرطة المرور يعملون بشكل اعتيادي وكذلك الحال بالنسبة لمديرية الأمن ومكتب الجوازات ومكتب السجل المدني بينما يستعد العاملون بمحكمة سرت لمباشرة عملهم من مقر المحكمة بسرت بعد صيانته وتجهيزه، وهي كلها مرافق كان محظوراً فتحها أو حتى المجاهرة بالعمل فيها خلال حكم داعش المستبد.

ويبقى الأهم للمدينة التي تتطلع لغد مشرق لا داعش فيها ولا مقاصل أن يبادر أهلها بالعمل والبناء عبر مبادرات أهلية بدلاً من انتظارهم لتحرك البلدية أو الحكومات المتعددة ، وهو ما يعتقد مراسلنا أن أهل سرت ساعون فيه.