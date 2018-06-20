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ذكر المسؤول الإعلامي لكتيبة 276 مشاة المنذر الخرطوش أن قوة من الكتيبة توجهت إلى نقاط معلومة لدى غرفه عمليات تحرير الموانئ النفطية.

وأضاف الخرطوش أن السرية الأولى والسرية الثانية تحركت بأمر من العميد علي القطعاني غربآ للتمركز في تلك النقاط.

وأكد المسؤول الإعلامي للكتيبة السرية الثالثة وسرية المدفعية من الكتيبة متواجدة في محاور درنة مؤكدًا أن التطهير الكامل سيكون في الساعات المقبلة.

يشار إلى أنه بناء على تعليمات القيادة العامة للقوات المسلحة العربية خرجت الأيام القليلة الماضية قوة من اللواء 106 مجحفل من بنغازي إلى المكان المعلوم في منطقة الهلال النفطي لتنفيذ مهامها والمشاركة في عمليات تأمين وحماية الموانيء والحقول النفطية من المليشيات الغازية.

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