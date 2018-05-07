أخبار ليبيا24- خاص

قال آمر غرفة عمليات عمر المختار في مدينة درنة اللواء سالم الرفادي إن معركة تحرير درنة ليست ككل المعارك فإن الجيش الوطني المشارك في تحرير درنة يسير بتكتيك عسكري راقي ومنظم وفق تعليمات عليا من القيادة العامة للجيش.

وأضاف الرفادي فيتصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ أن اليوم الاثنين يتقدم الجيش من عدة محاور هامة لحصار الإرهابيين والتقدم لتحرير درنة بنظام وأكثر دقة وإحداثيات، ونتقدم من المحور الشرقي قطاع مرتوبة ومن القطاع الجنوبي الحيلة.

وأشار آمر الغرفة إلى أنه تم تدمير مواقع محصنة ووصلنا إلى سيدي القرباع جنوب درنة وتم تحرير سيدي عزيز بالكامل ووصلنا إلى منطقة عين بنت في الفتايح، كما تم تحرير مصانع الدقيق والمكرونة، وتحرير معسكر الدروع جنوب كسارة ساسي وهو أهم المواقع مما جعل العدو يتقهقر إلى وادي درنة أو مايسمى وادي الشواعر.

وأكد الرفادي أن تشكيل البركان التابع للجيش وبالتنسيق معنا قام بحرق آلية مسلحة تابعة لمليشيا شهداء أبوسليم داخل مدينة درنة، لافتا إلى أن هذه المليشيا تقوم بتجميع عدد من الأطفال والشباب لاستخدامهم كدروع بشرية.

ومن جهته، أوضح مصدر من مدينة درنة فضل عدم ذكر اسمه وصول جثمان صالح الماجري أحد مقاتلي مليشيا مجلس شورى ثوار درنة إلى ثلاجة الموتى في مستشفى الهريش يوم أمس الأول بعد أن لقى حتفه جراء قصف مدفعي لقوات الجيش الليبي على محور الحيلة.

وأضاف المصدر لـ”أخبار ليبيا 24″ أن 3 مقاتلين من مجلس شورى درنة وصلوا إلى مستشفى الهريش بعد إصابتهم إصابات بليغة خلال القصف المدفعي على تمركزات مقاتلي المجلس وهم رافع فرج سالم ، ومحمد علي المنصوري، وسراج الترهوني.

ومن جهته نشر المتحدث الرسمي لما يعرف بمجلس شورى درنة محمد المنصوري تغريدة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر نعى فيها صالح الماجري مدعياً أن المذكور قتل جراء قصف إماراتي مصري على محور الحيلة.

كما نشرت عدة صفحات مقربة من تنظيم مجلس شورى مقاتلي درنة مقاطع فيديو لجنازة الماجري بحضور عشرات من المصلين، فيما لازالت القوات المسلحة العربية الليبية تواصل الاستطلاع والرصد لمواقع مقاتلي مجلس شورى درنة في كل المحاور، إضافة إلى تكثيف القصف بالمدفعية الثقيلة وسلاح الجو لمحور الحيلة الذي يعتبر من أهم المحاور القتالية في معركة درنة.

وكان محور الظهر الحمر شهد خلال اليومين الماضيين قصفًا مركزًا من قبل قوات الجيش التي تمكنت من السيطرة على منطقة الأردام جنوب الحيلة ووفرت لسكانها خروجًا آمنًا، ولاتزال التعزيزات العسكرية تصل تباعاً لمحاور درنة المختلفة حيث وصلت قوة من كتيبة القوات الخاصة يوم أمس الأول قادمة من بنغازي بإمرة اللواء ونيس بوخمادة كما أعلن وصول الكتيبة 101 بقيادة الملازم محمد ابسيط إلى محاور القتال على تخوم مدينة درنة.