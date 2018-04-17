أخبار ليبيا24- خاص

عاش ركاب طائرة البراق في رحلتها رقم 005 التي انطلقت مساء الأحد من مطار بنينا متجهة إلى العاصمة الليبية طرابلس إلى لحظات من الفزع والهول بعد أن تعرضت الطائرة لحادثة أدت إلى خروجها عن السيطرة لفترة تجاوزت 20 دقيقة.

وكان من ضمن الركاب على متن الرحلة فرق رياضية وهي فريقا المدينة والاتحاد لكرة السلة والتي كانت تشارك في بطولة السلة في بنغازي.

الصفحة الرسمية لنادي المدينة وصفت تلك اللحظات في منشور كتبت فيه ” القدرة الإلهية أنقذت فريق المدينه والاتحاد لكرة السلة وباقي الركاب من كارثة جوية “.

وأضافت الصفحة “كان هذا يوم الأحد الساعه 10:45 ليلاً عندما انطلقت الرحلة من مدينة بنغازي إلي طرابلس ومنذ إقلاعها استلمتها الرياح والمطبات الهوائية مما أدى إلي خروجها عن السيطرة لمدة 20 دقيقة أو أكثر”.

وأشارت “رأينا الموت لعدة مرات ولا تسمع إلا الصراخ ونطق الشهادة وذكر الله وكادت أن تقع الطائرة لولا قدرة الله ثم حنكة الكابتن والمساعدين الذين استعادوا السيطرة عليها ومضت بقية الرحلة بسلام.

من جهته كتب الحكم الدولي محمد رجب الذي كان على متن الرحلة على صفحته الشخصية ” رحلة البراق 005 بنغازي معيتيقة كادت أن تكون طائرة منكوبة نحمد الله على السلامة “.

ولم تعلق شركة البراق عن الحادثة وتضاربت الأنباء حول الأسباب التي تقف وراء وقوعها، فقد أشارت بعضها إلى أن الطائرة تعرضت لـ”مطب هوائي” كاد أن يسقطها، فيما ذكرت أخرى أن خللا في أنظمة الهبوط وراء ذلك.