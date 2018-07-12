أخبار ليبيا 24

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الفيل، والتي كانت قائمة منذ 23 فبراير 2018 بعد أن تم حل النزاع الناجم عن مطالب حرس المنشئات النفطية فرع فزان “بدون قيد أو شرط”.

وقالت المؤسسة أنه من المتوقع أن يستأنف ضخ النفط من الحقل بمعدّل 50 ألف برميل في اليوم في غضون يومين، و72 ألف برميل في اليوم خلال الثلاثة أيام التي تليها.

ويقع حقل الفيل في حوض مرزق، على بعد 200 كيلومتر جنوب غرب سبها، وتديره شركة مليته للنفط والغاز، وهي مشروع مشترك بين شركة إيني الإيطالية والمؤسسة الوطنية للنفط.

من جانبه قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله “يسعدنا أن نعلن عن عودة الإنتاج في حقل الفيل وسيساعدنا ذلك في الوصول بسرعة إلى مستويات الإنتاج القصوى”.

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