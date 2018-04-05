أخبار ليبيل 24 – خاص

اسئلة يطرحها الشارع الرياضي الليبي هل زيارة وفد الفيفا بإمكانها أن ترفع الحظر عن ملاعب كرة القدم الليبية ولو بشكل جزي أم أنها مجرد فرقعه إعلامية ودعاية قام بها الاتحاد الليبي لكسب تعاطف الشارع الرياضي الذي يوجه للاتحاد الليبي الكثير من الاتهامات ابرزها عدم الاهتمام بالمنتخبات الوطنية وبالفوضي الكبيرة التي تصاحب الدوري الليبي الممتاز.

حيث يترقبالشارع الرياضي ما ستأول اليه الامور خاصة وأن مدير إدارة الاتحادات الوطنية بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، موسينجو فيرون، الذي وصل إلى العاصمة الليبية طرابلس أمس الثلاثاء سيقدم تقريراً مفصلاً للفيفا بشأن الزيارة .

رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم جمال الجعفري، أصطحب الوفد في زيارة لرئيس المجلس الرئاسي فائز السرّاج، في محاولة لتوجيه رسالة للفيفا بإن صانعي القرار في ليبيا يضعون كرة القدم من أولياتهم ويطالبون بمنح المنتخبات والفرق الليبية فرصة لعب مبارياتها الدولية على الملاعب الليبية أسوة بباقي الدول.

الاعلامي مؤيد اسكندر قال ” على الجميع أن يُدرك أن زيارة وفد الفيفا هي مجرد خطوة في مشوار طويل، فالحظر المفروض على ملاعبنا لن يُرفع بين عشية وضحاها “.

وأضاف “سيأخذ الموضوع وقتاً وعملاً ونتمنى أن لا يطول نظراً للحالة الإستثنائية التي تمر بها البلاد، ” واشار ” علينا ألا نيأس فإذا نجحت هذه الزيارة ستتبعها زيارات أخرى من لجنة تفقد الملاعب الفيفا والكاف سيتم إرسال مراقبين، وفي حال كان هناك انفراج فسيكون فك الحصار جزئياً والبداية من المباريات الدولية الودية للفرق والمنتخبات مثل العراق

وكذلك تحديد مدن وملاعب معينة ”

مؤكداً أن كل ذلك لن يحدث إلا إذا نجح جمهورنا الرياضي وأعلامنا وصناع القرار في الدولة من تقديم صورة حسنة فأن الحظر سيكون من الماضي، غير ذلك يظل كلاماً عاطفياً لا أكثر.

الوفد لم يتوقف عند زيارته للسراج بل اعقبها بحضور لقاء الاتحاد والشرارة ضمن منافسات الدوري المحلي وسط حضور جماهيري بعث برسالة واضحة من خلال شعارات طالب فيها الفيفا برفع الحظر عن ملاعب ليبيا . ، ومن المنتظر أن يقوم بزيارة لملعب الأكاديمية بـ”جنزور” في الطرف الغربي من العاصمة.

من جهة اخرى لاقت الزيارة بعض الاعتراض من ناحية استهداف طرابلس فقط دون زيارة لباقي المناطق خاصة بنغازي حيث أكد عادل الاوجلي الشخصية الرياضية المعروفة لـ “أخبار ليبيا 24” أن عدم زيارة وفد الفيفا للمنطقة الشرقية هو تجاهل متعمد بل وطالب اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي عن المنطقة الشرقية بتجميد نشاطهم في حالة عدم زيارة الوفد للمنكقة الشرقية.

وبالعودة لأصل الحكاية نجد أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كان قد أصدر قرارًا بعدم إجراء أي مباريات رسمية على الملاعب الليبية، بسبب أحداث السابع عشر من فبراير 2011، ورغم المحاولات التي قام بها الاتحاد الليبي السابق برئاسة الطشاني إلا أن الاتحاد الافريقي بدأ صارماً ولم يقم بإي خطوة لصالح ليبيا بل وجدد الحظر عام 2014، فتضررت فرق الاهلي بنغازي والاهلي طرابلس والاتحاد و التحدي والهلال حيث لعبت مبارياتها خارج الأراضي الليبية في منافستي دوري إبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي، كما تم منع لعبت المنتخبات الليبية المختلفة خارج ليبيا فمما تسبب في اقصاءها من اغلب المنافسات وكان بالامكان أن تقدم مستويات ونتائج افضل لو لعبت في ملاعب ليبيا

ويتوق الاتحاد الليبي لرفع الحظر عن ملاعب ليبيا ولو بشكل جزئي خاصة بعد قرار الفيفا الذي اتخذه مؤخراً بالسم للعراق باستقبال مباريات رسمية بملاعب مدن أربيل والبصرة وكربلاء، لينهي حظراً بدأ عام 1990، .