أخبار ليبيا24- خاص

أعلن مدير أمن سرت عقيد معيوف المعداني أن قوة حماية وتأمين سرت، رصدت تحركات أربع سيارات الثلاثاء، لجماعات إرهابية في جنوب شرق المدينة.

وأوضح المعداني أن نحو أربع سيارات تم رصد تحركاتها في منطقة وادي جنوب شرق مدينة سرت، يرجح تبعيتها للتنظيم الإرهابي، مشيرا إلى أن قوات حماية سرت لا تزال تتابع عملها للكشف عن البؤر الإرهابية في المنطقة وتحقيق الأمن والاستقرار في المدينة.

وأضاف مدير أمن سرت أن قوة الحماية والتأمين كانت قد حذرت قبل أيام من تحركات للتنظيم في الوديان جنوب شرق سرت أبرزها وادي بي ووداي رمل.

يأتي هذا عقب هجوم انتحاري إرهابي، استهدف بوابة التسعين شرق سرت، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

الجدير بالذكر أن مدينة سرت شهدت حالة من الاستنفار الأمني، وانتشار مكثف للدوريات، على خلفية التفجير الإرهابي الذي استهدف بوابة التسعين شرقي المدينة.

وتبنى داعش الهجوم الانتحاري الذي استهدف مقر بوابة التسعين الواقعة شرقي مدينة سرت – الكتيبة 115 المرابطة في البوابة – مدعيا مقتل 13 شخصاً من أفراد القوات المسلحة المتمركزين في البوابة.

وأسفر التفجير الناجم عن سيارة مفخخة يقودها انتحاري من داعش عن مقتل 3 أشخاص أحدهم عسكري، وآخرين اثنين مدنيين.

وأفادت مصادر أمنية في المنطقة أنها تتعامل مع سيارة أخرى تعطلت بمكان قريب من موقع التفجير الإرهابي.

يشار إلى أن تنظيم داعش كان قد استهدف البوابة بتفجير إرهابي في العاشر من فبراير الماضي، أسفر عن إصابة 2 من العسكريين المتواجدين في البوابة.