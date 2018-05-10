أخبار ليبيا24- خاص

نعى أحد قيادات حركة حماس المدعو أحمد محمد شبير – القريبة من جماعة الإخوان المسلمين – مقتل الإرهابي المدعو وسام بن حميد القيادي في مجلس شورى إرهاب بنغازي.

وأثني المدعو أحمد محمد شبير على دور الإرهابي بن حميد في دعم الحركة بإرسال السلاح والذخائر إلى فلسطين منذ انطلاق ثورة فبراير في ليبيا حتى قبيل استشهاده، بحسب قوله، مؤكدًا أن الحركة استخدمت الأسلحة الليبية في بعض الاشتباكات مع جنود الاحتلال الإسرائيلي من سنة 2012 حتى 2014.

وكانت صحيفة ليبيا تايمز، التي تصدر باللغة الإنجليزية، نشرت تقريراً يكشف العلاقة الوثيقة بين مجلس شورى ثوار بنغازي المدرج على قائمة الإرهاب، وحركة حماس الفلسطينية، مبرزا بالخصوص دور ما يطلقون على أنفسهم ثوار بنغازي في تهريب السلاح إلى هذه المنظمة الفلسطينية التي تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

وفي وقت سابق، أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العربية الليبية عميد أحمد المسماري بمقاطع فيديو و صور عثر عليها في منطقة قنفودة غربي بنغازي تثبت تورط كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس وبمشاركة أشخاص ليبيين في تصنيع ألغام و متفجرات في تلك المنطقة.

وأكدت صحيفة ليبيا تايمز أن كتيبة أنصار الشريعة الإرهابية قامت بتسليم حركة حماس عدة شحنات من الأسلحة والذخيرة، على الرغم أنه ليس سراً أن حركة حماس استخدمت في الماضي مواردها المالية للحصول على أسلحة نُهبت من ترسانة القذافي، وهو أمر تم نشره في الصحافة الإسرائيلية منذ أكتوبر 2011، أي بعد شهرين فقط من سقوط طرابلس.

وشملت هذه الأسلحة، الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات، وصواريخ أرض جو تطلق من على الكتف من نوع MANPAD)) و SA-7))، فيما أكد تقرير أممي صحة ما أعلن عنه سابقا من تورط حركة حماس الفلسطينية في دعم الجماعات الإرهابية الليبية تحت غطاء قطري.

وكشفت صحيفة “الواشنطن إيغزامنر” الأمريكية عن تقرير صادر عن الأمم المتحدة في شهر يونيو من العام الماضي جاء فيه أن حركة حماس تعمل على الأرض الليبية. مبينا أن التحقيقات التي دامت سنين أكدت حديث أطراف ليبية عن وجود خبراء عسكريين فلسطينيين في طرابلس .