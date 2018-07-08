أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن رئيس مصلحة الاحوال المدنية فرع بنغازي مقدم أسامة الدرسي، اليوم الأحد، ضم السجل المدني الابيار وتوكرة إلى الفرع الجديد الذي انشائه رئيس المصلحة باسم فرع المرج.

وأصدر الدرسي خلال الاجتماع الذي عقده مع رؤساء المكاتب الخدمية الواقعة في نطاق بنغازي وضواحيها، جملة من الضوابط التي لابد أن يلتزم بها رئيس المكتب الخدمي مع الموظفين والمواطنين وضرورة التشديد على الاجراءات التي تقيد بالسجل.

وقال رئيس مصلحة الاحوال المدنية بنغازي “إنه لابد أن نكون يدا وأسرة واحد ضد من يحاول أن يعبث بالهوية الليبية وأن لا نتهاون مع أي موظف يثبت تورطه في قضايا تزوير.

وطالب مقدم أسامة الدرسي، من رؤساء المكاتب الخدمية بالتشديد على الحضور والغياب واحالتها بشكل يومي إلى رؤساء مكاتب الاصدار.

ووعد رئيس مصلحة الأحوال المدنية فرع بنغازي، بتذليل كافة الصعوبات أمام مدراء الفروع والمكاتب من أجل دفع عجلة التطوير إلى الأمام خدمة للوطن والمواطن.

من جانبهم، قال رؤساء المكاتب الخدمية إن المكاتب تعاني العديد من المشاكل من بينها صيانة دورات المياه ومشكلة الانترنت ومشاكل المنظومة، ونقص الامكانات في المكاتب، مؤكدين دعمهم لتولي مقدم اسامة الدرسي لرئاسة فرع بنغازي ومطالبينه الضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بالسجلات المدنية ومستندات المواطنين.

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