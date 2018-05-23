أخبار ليبيا 24

وضع عضو المجلس البلدي بنغازي السابق والرئيس السابق للجنة الأزمة به عوض القويري شروطاً لاستقبال أعضاء مجلس النواب في مدينة بنغازي من بينها التنازل عن مرتباتهم ومزاياهم والتعهد بعدم التملك وشراء وإنشاء العقارات في المدينة طيلة وجودهم في البرلمان، لافتاً إلى أن “نقل المجلس ككيان استحقاق دستوري لا يريد قرارات بل يريد تنفيذا فوريا”.

واشترط القويري في منشور على صفحته الشخصية على فيسبوك بصفته “مواطن ليبي وأبن بنغازي تنفيذ شروطه واصفاً إياها “رد إعتبار لهذه المدينة ولأهلها الذين شردوا وتفرقوا ولازال اكثر من 40% من سكانها بدون مأوى” وفصل العضو السابق في شروطه قائلاً ” لتتشرفوا بوجودكم في بنغازي عليكم تنفيذ هذه الشروط والتي اولا ; التنازل عن مرتباتكم العالية والقبول بأقل مرتب يتناوله مواطن ليبي شهريا والتبرع ببقية مرتباتكم لصندوق إعمار بنغازي وجمعية إعمار جامعة بنغازي طيلة وجودكم في مجلس النواب . ثانيا: التنازل عن كل المزايا والمكافآت وبدل السفر وبدل المبيت لصالح هذه الصناديق التي ذكرت آنفا. ثالثا: تقديم تعهدات لنا عرب بنغازي بعدم التملك أو شراء العقارات أو إنشاء العقارات لكم ولأقاربكم من الدرجة الأولى طيلة وجودكم بالبرلمان”.

وتابع” الإيجار للسكن الذي سيقطنه كل منكم يدفع منكم مباشرة ولا تدفعه الدولة ولا مجلس النواب أسوة بالنازحين المشردين الذين يدفعون الإيجارات الباهظة وأولادهم يستشهدون في جبهات القتال وهم في قوتهم غالبون والحكومة لا حياة لمن تنادي”.

وأبرز ” عدم الخروج في شوارع بنغازي في أرتال مسلحة تكفي سيارة حماية أو أفراد حماية فقط. نقل جميع جلساتكم لنا على الهواء مباشرة” .

وختم القويري شروطه بالقول “إذا وافقتم نرحب بكم أخوة أعزاء بيننا وإلا فالله يفرق بيننا بالحق … عموما شروطي هذه ليست صعبة لأنه نفذها أحد النواب الشرفاء وهو د. يونس فنوش”.

الجدير بالذكر أن عوض القويري عضو سابق ببلدي بنغازي وترأس لجنة الأزمة بالبلدية لفترة وكان قد تحصل على أكبر عدد من أصوات الناخبين في انتخابات المجلس البلدي بنغازي.