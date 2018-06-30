أخبار ليبيا 24

ودع منتخب الأرجنتين بطولة كأس العالم بعد خسارته أمام فرنسا، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في أولى مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس العالم المقامة حاليا في روسيا.

وحفلت المباراة، التي أقيمت السبت، بإثارة كبيرة وتبادل المنتخبان تسجيل الأهداف، لكن ديوك فرنسا حسموا الموقعة لصالحهم وأقصوا راقصي التانغو، بعد أن أمطروا شباكهم بأربعة أهداف.

وفشل نجم الأرجنتين وفريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي، في إنقاذ فريقه من الهزيمة ولم يسجل أية أهداف خلال المباراة.

وصعد منتخب فرنسا إلى هذا الدور بعد تصدر المجموعة الثالثة برصيد سبع نقاط، بينما حلت الأرجنتين ثانية في المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط.

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