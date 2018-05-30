أخبار ليبيا 24

اتهم تقرير ديوان المحاسبة طرابلس للعام 2017 المؤسسة الوطنية للنفط بمخالفة القانون المالي للدولة وذلك بصرفها على البابين الأول والثاني مـن الحسـاب رقـم 10-024– 090 بمصرف الوحدة وكالة المؤسسـة.

وأوضح التقرير أن ذلك يعد مخالفـة للمـادتين (198) و(199) مـن القــانون المــالي للدولــة ولائحتــه التنفيذيــة، والتي تنص علــى أن (لا يجــوز للجهــات الممولــة مــن الخزانــة العامــة اســتخدام الأمــوال المودعــة بحســاباتها بالمصــرف في إجــراء أيــة مــدفوعات تتجــاوز الأغــراض المقــررة بميزانيتهــا أو تتجاوز حدود التفويضات المالية الصادرة لها بمبررات غير مقبولة).

وسجل التقرير عدم التزام المراقب المـالي بالمؤسسـة بمسـك سـجل الإعتمادات؛ بالمخالفة لـنص المادة (23) من قانون النظام المالي للدولة ولائحته التنفيذية.

كما اعتبر أن تأخر الشــــركات النفطيــــة في إحالــــة كشــــوفات بمصــــروفاتها الفعليــــة للمؤسســة وكــذلك المركــز الرئيســي عــن الفتــرة الممتــدة مــن 01/10/2017م حتـى 31/12/2017 م؛ بالمخالفـة للقـرار رقـم (267) لسـنة 2007م بشـأن اعتمـاد اللائحة المالية للمؤسسة الوطنية للنفط.

عـدم تقيـد شـركة الهروج بالصـرف وفقـا للاعتمـادات المدرجـة لكـل بنـد مـن بنود ميزانيتها؛ بالمخالفة للمادة (10) من قانون النظام المالي.

وفيما يخص سياسة المؤسسة في دعم شركات القطاع المستقلة من مخصصاتها قال التقرير أن المؤسســة تقوم بصــرف مبــالغ لــبعض الشــركات الربحيــة التابعـة للقطـاع وغـير ممولـة مـن الخزانـة العامـة، في شـكل سـلف ماليـة مـن حسابات الإيـرادات المتنوعـة للمؤسسـة، أو مـن خـلال تخصيص مبالغ لها من الميزانية الســنوية الــتي تــرد إليهــا مــن الميزانية العامــة للدولــة، الأمر الــذي يتطلــب معاجلــة مشــاكل هــذه الشــركات الفنيــة والإدارية وتقيــيم أدائهــا والتوصية لجهات الاختصاص باتخاذ القرار المناسب.

وأوضح الديوان أن من ضمن الشركات المتعثرة شـركة تموين الحقول والموانئ النفطيـة حيـث مُنحت لها مبالغ مــن حسـاب الإيرادات المتنوعة بالمؤسســة الوطنيـة للــنفط لسنة 2016م.

وقد لاحظ الديوان قيـام إدارة المؤسسـة باستصـدار القـرار رقـم (61) لسـنة 2016م بتـدبير أمــوال مــن خــلال اللجــوء إلى حســاب الإيــرادات المتنوعــة بالمؤسســة الوطنيــة للـنفط؛ لتغطيـة التزامـات المركـز الرئيسـي للمؤسسـة والجهـات التابعـة لهـا، بـالرغم مـن تخصيص هـذه المبالغ كسـلف للصـرف منهـا علـى بنـد المرتبـات لشـهري ينـاير وفبراير لسـنة 2016م، إلا أن القـرار أشـار في مادتـه الأولى علـى تسويتها من مخصصات الباب الثاني عند تسييل الربع الأول لسنة 2016 م

ولفت إلى قيـــام إدارة المؤسســـة بـــدور الضـــامن لحســـابات الســـحب علـــى المكشوف لشركة تموين الحقول النفطية، وذلـك في 15 مليـون دينـار وما يترتب عليها من التزامات.

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أن جزء كبير من ما تضمنه تقرير ديوان المحاسبة طرابلس من ملاحظات حول قطاع النفط “لا أساس لها وبنيت على الظنّ بدل التحقق والتأكد والتقييد وفق النص القانوني” .

وأكد صنع الله في كتابٍ لرئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك أن التقرير تضمن عدة مغالطات من بينها أن المؤسسة الوطنية للنفط أخلّت بمبدأ فصل الاختصاصات إضافة إلى عدم الحوكمة بالقطاع، مشيرا إلى أن المؤسسة تعمل وفق قانون إنشائها ولكل شركة مجلس إدارة، وإدارة تنفيذية وتعمل بما يخوله القانون .

وأشار رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط إلى أنه سيتم الرد المفصل على ما ورد في التقرير فقرة بفقرة بالحجة والدليل والنص القانوني لحماية المؤسسة ومركزها القانوني والمالي، كما نوّه إلى أن المؤسسة ستتخذ كافة الوسائل القانونية الممكنة في حال عدم معالجة الديوان لهذه الإدعاءات المرسلة.