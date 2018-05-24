أخبار ليبيا 24

قال تقرير ديوان المحاسبة أن حجم إنفاق حكومات طرابلس والبيضاء خلال الأعوام الستة الماضية، من 2012 وحتى 2017 تجاوز 277 مليار دينار، وأن الضبابية تكتنف مصادر التمويل التي أتيحت للحكومة المؤقتة بالبيضاء والتي يمكن بها تحديد قيمة الدين العام الناتج عن هذا الإنفاق والذي يتوقع أن يتجاوز 15 مليار دينار.

وأوضح التقرير أن الحكومة المؤقتة أنفقت خلال الأعوام من 2015 وحتى 2017 ما قيمته 21 مليار دينار، فيما أنفقت الحكومات في طرابلس منذ عام 2012 وحتى 2017، ما قيمته 256 مليار دينار.

هذا وشهد العام 2017 تحسنا ملحوظا في الإيرادات حيث حققـت الدولـة نحو 22 مليـار دينار مقارنة بـإيرادات العـام 2016 التي بلغـت 8.5 مليـار دينـار فقـط.

وبلغـت مصروفات العـام 2017 نحـو 32.6 مليـار دينـار بزيـادة قـدرها 3.1 مليـار دينـار عـن العـام السـابق 2016 ونـتج عـن ذلـك انخفـاض العجـز المـالي بنحـو 10 مليـار دينـار حيـث بلـغ عجـز العـام 2017 نحو 10.7 مليـار دينـار مقابـل العجـز المسـجل خـلال العـام 2016 بـأكثر مـن 20.9 مليـار دينـار.

وبلــغ الــدين العــام التراكمــي النــاتج عــن إقفــال المــوانئ والحقــول النفطيــة مــن منتصــف العــام 2013م حتــى تــاريخ 31/12/2017 بنحــو 58 مليــار دينــار، دون أن يشــمل ديــون الحكومــة المؤقتــة بمدينــة البيضــاء.

وكان ديوان المحاسبة طرابلس قد طلب من وسائل الاعلام الضغط على باقي مؤسسات المجتمع لوضع حد للفساد.

وأضاف الديون في مؤتمر صحفي عقده رئيس خالد شكشك، الإربعاء، في طرابلس، إنه وضع كل التقارير التي تؤكد الفساد والاستهتار بالمال العام الذي تقوم بها مؤسسات الدولة.

وأوضح أن موارد الدولة في العام 2017م ارتفعت إلى 27 مليار دينار.

وأعلن أن حجم الانفاق من قبل الحكومات في ليبيا خلال الخمس السنوات الأخيرة تجاوز 277 مليار دينار، وإن المصرف المركزي أقرض الدولة الليبية 11 مليار دينار ليبي.

وأفصح رئيس ديوان المحاسبة عن وجود تنازع بين المسؤولين إدارة مؤسسات الدولة، ولهذا لجأ إلى فرض “الرقابة المصاحبة والسابقة، وأوقفنا بعض المسؤولين عن العمل”.

وأعلن عن ارجاع صكوك وأموال إلى الدولة تبين وجود اختلاسات وراءها.