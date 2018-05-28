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كشف تقرير ديوان المحاسبة 2017 أن المجلس الرئاسي صرف نهاية العام المنصرم على جهات ليس لها علاقة بالمجلس بالمخالفة للمـادة (24) مـن القـانون المالي للدولة.

وأوضح الديوان في تقريره أن الرئاسي تبرع بمبلغ 401,862 من أموال الدولة إلى أكاديمية أسرتي وفقـا لأذونات الصرف التي حملت أرقام (9/4، 9/6، 9/71).

وأكاديمية أسرتي تقدم دورات من قبيل (تعلم إيتيكيت الروح، رخصة الحياة الزوجية للمتزوجين، تعلم الحرية النفسية والسلام الداخلي، ممارسة اليوغا، تدريب المقبلين على الزواج).

وتشغل منصب رئيس مجلس إدارتها فيروز علي قريرة مسعود قريرة مدربة الاستشارات الأسرية والزوجية وهي شقيقة رئيس هيأة الشباب والرياضة في حكومة الوفاق زياد قريرة الذي يشغل هذا المنصب منذ حكومة الغويل الموازية.

قدمت هذه الأكاديمية التي لا مقر معروف لها ولا موقع رسمي سوى صفحة على موقع التةاصل الاجتماعي “فيسبوك” عدة أنشطة قد تعتبر بأنها غير مفيدة على نطاق المجتمع ككل.

وبدأت الأكاديمية نشطاها فى مارس 2013 فى الإدارة والحاسب والآلي والبرمجيات وغيرها من مجالات التنمية البشرية التي ازداد نشاطها فى تلك الفترة قبل أن تتحول أنشطتها إلى مجال العلاقات الزوجية والأسرية كما نظمت قبل ذلك برامج تدريبية لأطفال شملت إقامة مخيمات وزيارات ميدانية.